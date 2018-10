Augusto Britto autografa a obra “Calma, já vai passar” durante a Feira do Livro 2018

No dia 4 de novembro, o músico Augusto Britto autografa sua obra “Calma Já Vai Passar”, pela editora Teor, na Praça de Autógrafos da 64ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, a partir das 19h30.

Em comemoração ao lançamento será realizado um Sarau poético-musical, com início às 18h30, no Teatro Carlos Urbim, com participações de artistas como Nei Lisboa, Paulinho Fagundes, Rafael Marques, Andrea Cavalheiro, Maria Luiza, Lucas de Azevedo, Deborah Finocchiaro, Mariana Catalane, Rafael Escobar e Guto Leite.

O livro “Calma, já vai passar” aborda um jeito de lidar com o que não é controlável sem perder o controle de si mesmo. De acordo com o autor, a obra busca mostrar que “tentar se modificar é mais fácil que tentar modificar o mundo”.

Nascido em 1992, Augusto Britto é músico, professor e poeta. Estudou letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mas decidiu mudar de curso e fazer Música Popular na mesma instituição de ensino. Hoje em dia, Augusto atua como Curador Musical no Barco Cisne Branco, em Porto Alegre.

