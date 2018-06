Aula especial da Escola de Espectadores discute projeto “Transit”

O próximo encontro da Escola de Espectadores de Porto Alegre, que ocorre no sábado (23), discute as peças que participam do projeto “Transit – Tremor: sobre como as coisas foram chegar neste ponto”, dirigida por Patricia Fagundes, e “Tremor”, encenada por Lucca Simas. A atividade é gratuita e ocorre das 14h às 17h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana.

Deixe seu comentário: