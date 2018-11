O ‘Projeto Mulheres Condutoras no Tango’ promove aulas gratuitas de tango na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em Porto Alegre, neste domingo (18) e no próximo (25), das 16h30 às 18h. As inscrições devem ser feitas pela página ‘Mulheres Condutoras no Tango’ no Facebook ou por mensagem inbox para Marlise Machado.

