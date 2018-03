Aulas do Programa Gerações têm início na próxima semana

Sob a Coordenação dos professores Sirlei Dias Gomes e Flávio Fialho, na próxima terça-feira (27), iniciam no Sesc Canoas as aulas do Programa Gerações, iniciativa da Prefeitura Municipal de Canoas em parceria com o Senac. Lançado em agosto de 2017, o programa, inédito no país, tem o objetivo de reinventar as formas de envelhecer, trazendo mudanças na realidade dos participantes, promovendo qualidade de vida, inclusão social, geração de renda e a reinserção de idosos no mercado de trabalho, tudo isso através de capacitações gratuitas. No total, o Gerações registrou, aproximadamente, 700 inscrições. Destas, cerca de 300 foram homologadas por cumprirem os critérios de seleção. O sorteio das 60 vagas aconteceu em janeiro deste ano.

A metodologia aplicada no programa prevê aulas com duração de um semestre, divididas entre teoria e prática, onde serão trabalhadas questões como o uso de tecnologias; valorização pessoal, enquanto idoso protagonista de suas potencialidades; noções básicas da língua portuguesa, escrita e oralidade; relações interpessoais no trabalho; responsabilidade sócio-ambiental; atendimento humanizado e recepção ao público. Ao longo da formação, os alunos receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 727, além de uniformes e materiais como cadernos, lápis, canetas e pastas.

Serão formadas duas turmas, cada uma com 30 idosos em cada. As aulas acontecem sempre no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, com duração de 4 horas, sendo as aulas teóricas realizadas duas vezes por semana e as práticas três. Das 60 vagas, 29 são para idosos com renda de até dois salários mínimos, 29 para os que não possuem renda e duas vagas destinadas a idosos com deficiência. As aulas teóricas serão ministradas através de contrato com o SENAC de Canoas. Já as práticas ocorrem nos espaços da administração pública, onde os idosos serão orientados por servidores destinados para a função de supervisão.

Deixe seu comentário: