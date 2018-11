Neste e no próximo domingo, das 16h30min às 18h, o projeto “Mulheres Condutoras no Tango” promove aulas gratuitas de dança na CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana). As inscrições devem ser feitas na página do grupo no Facebook, via mensagem inbox. A atividade acontecerá no 4º andar do centro cultural, localizado na rua dos Andradas nº 736, Centro Histórico de Porto Alegre.

