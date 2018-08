O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse que mais cidadãos do país vivem na pobreza que no ano passado, após a crise cambial e a seca que prejudicou a produção agrícola. Em 2018, a economia local foi abalada pela desvalorização do peso, motivando o governo a buscar um empréstimo de 50 bilhões de dólares no FMI.

