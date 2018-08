O Banco do Brasil contabilizou um lucro líquido ajustado de R$ 3,24 bilhões no segundo trimestre, o que representa alta de 22,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse montante está acima da média de projeções feitas por analistas. Já o lucro líquido contábil ficou em R$ 3,13 bilhões (19,7% a mais na comparação anual).

