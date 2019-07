Aumenta o número da produção de motocicletas no Brasil

As motocicletas estão ganhando mais espaço no Brasil. A produção desse meio de transporte aumentou 8,4 % no primeiro semestre de 2019, sendo fabricadas 536.955 unidades. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), no mês passado, foram feitas 67.991 motocicletas, enquanto, no mesmo mês em 2018, foram fabricadas 50.208.

“Esse desempenho está associado a uma demanda que vem evoluindo desde o segundo semestre do ano passado. O ritmo atual sinaliza a retomada consistente dos negócios e é reflexo do aumento da concessão de crédito nas operações de varejo”, confirma o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian.

Conforme pesquisa do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), foram emplacadas, este ano, 530.034 motocicletas no primeiro semestre, Já no mesmo período de 2018 foram 456.729 unidades, um crescimento de 16% em relação ao ano anterior.

