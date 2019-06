Aumenta o número de encaminhamentos no Sine Municipal de Porto Alegre

Na segunda-feira (24), o Sine Municipal orientou 62% cartas de encaminhamentos para emprego a mais que no dia 10 de junho. Cerca de 170 candidatos foram encaminhados. O número revela que compareceram à agência profissionais com qualidade profissional mais próxima das 142 vagas oferecidas.

Durante os domingos a Prefeitura de Porto Alegre divulga as vagas que abrem na semana, que ficam disponíveis até serem preenchidas. Também é possível pegar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil do Ministério do Trabalho.

Os interessados devem se apresentar com Carteira de Trabalho, comprovante de residência e, em casos específicos, comprovante de escolaridade. Para as pessoas com deficiência também é solicitado o laudo da Classificação Internacional de Doenças (CID). A Unidade Municipal do Sine atende na Avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Deixe seu comentário: