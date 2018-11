Aumenta o número de mortos nos incêndios na Califórnia

As autoridades norte-americanas informaram que o número de mortos nos dois grandes incêndios ativos na Califórnia subiu para 59 na quarta-feira (14).

O xerife do condado de Butte, Kory Honea, afirmou que ainda há pessoas desaparecidas e que pediu o apoio de cem reservistas da Guarda Nacional dos Estados Unidos para que ajudem nas tarefas de localização de restos humanos.

Até segunda-feira (12), o número de desaparecidos reportados pelas autoridades era de cerca de 200, mas Honea disse não poder dar um número atualizado por conta do enorme volume de trabalho causado pela situação caótica.

As agências internacionais de notícias estimam o número de desaparecidos entre 100 e 130. O incêndio chamado Camp Fire, que está situado 280 quilômetros ao nordeste de San Francisco e engoliu totalmente a cidade de Paradise (de 27.000 habitantes), já é o mais mortífero da história do Estado, além do mais destrutivo, por ter arrasado 8.917 imóveis. Até então, o incêndio que atingiu o Griffith Park, em Los Angeles, em 1933 e deixou 29 mortos, era considerado o mais letal da história da Califórnia, de acordo com o Departamento de Bombeiros da Califórnia (Cal Fire).

Duas vítimas morreram no outro grande incêndio que queima o Sul do Estado, perto de Los Angeles, o Woolsey Fire. Os corpos foram achados carbonizados no veículo usado para tentar escapar das chamas.

Nessa região, fica os condados de Ventura – onde localiza-se a cidade de Malibu, residência de várias estrelas de Hollywood – e de Los Angeles. Famosos tiveram que deixar suas casas e relataram a destruição causada pelas chamas.

Paradise, a cidade que ficou completamente arrasada pela conflagração, se encontra aos pés da Sierra Nevada, em meio a um clima seco e ensolarado que no último meio século atraiu muitos aposentados, o que fez com que a população se triplicasse em 50 anos.

Meios de comunicação locais apontaram que muitas das pessoas que permanecem desaparecidas são idosos, alguns com mobilidade reduzida, o que teria dificultado sua fuga.

O incêndio começou há uma semana e desde então queimou 52.600 hectares de um terreno extremamente seco. A polícia local indicou que faz mais de 200 dias que choveu pela última vez na área. Por enquanto, os bombeiros conseguiram conter apenas 35% das chamas desse incêndio.

As origens dos incêndios Camp e Woolsey foram listadas como “sob investigação”, mas duas prestadoras de serviço, Southern California Edison e Pacific Gas & Electric, relataram a agências reguladoras que tiveram problemas com linhas de energia ou subestações por volta do horário em que se relatou o início dos incêndios.

