Aumenta para 12 mil o número de gaúchos atingidos pelas fortes chuvas que caíram no Estado nos últimos dias

O número de pessoas atingidas pelas fortes chuvas registradas neste mês no Rio Grande do Sul chegou a quase 12 mil, com 559 famílias desabrigadas e 2.283 famílias desalojadas. Dos 185 municípios prejudicados, 79 já decretaram situação de emergência, segundo balanço divulgado na manhã desta segunda-feira (12) pela Defesa Civil.

A Defesa Civil informou que segue em estado de alerta, oferecendo toda ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxílio podem ser encaminhados pelo telefone 199.

Municípios em situação de emergência

Os municípios que já decretaram situação de emergência são: Dom Pedrito, Tenente Portela, Campo Novo ,Lagoão, Três Passos, Boqueirão do Leão, Coronel Bicaco, Barros Cassal, Vila Lângaro, Tunas, Tiradentes do Sul, Sinimbu, Redentora, Itaqui, São José das Missões, Casca, Cristal, Catuípe, Áurea, São Jerônimo, Três Arroios, Chiapeta, Santo Ângelo, São Borja, Pirapó, Roque Gonzáles, Uruguaiana, Miraguaí, Panambi, Pedras Altas, Itapuca, Gentil, Terra de Areia, Rondinha, São Marcos, Sertão, Ibirapuitã, Não-Me-Toque, Barão do Cotegipe, Boa Vista das Missões, Cerro Largo, Paim Filho, Ponte Preta, Sagrada Família, São Pedro das Missões, Bossoroca, Caiçara, Constantina, Frederico Westphalen, Santo Antônio das Missões, Soledade, Cachoeira do Sul, Caraá, Cristal do Sul, Garruchos, Inhacorá, Itati, Nonoai, Pinheirinho do Vale, Porto Mauá, Porto Xavier, Rio dos Índios, São Nicolau, Arroio do Sal, Braga, Floriano Peixoto, Liberato Salzano, Campinas do Sul, Maximiliano de Almeida, Sananduva, Vista Gaúcha, Estação, Irai, Barra do Quarai, Doutor Maurício Cardoso, Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Camargo e Ciríaco.

