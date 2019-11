Brasil Aumenta para 695 o número de localidades atingidas por óleo no litoral brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

As manchas de óleo começaram nas praias do Nordeste Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As manchas de óleo que atingem as praias do litoral brasileiro desde o dia 30 de agosto chegaram ao Sudeste no início de novembro. No total, o óleo já atingiu 695 localidades, segundo o mais recente balanço do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O levantamento anterior indicava 675 locais com a poluição.

Há registro de manchas de óleo nos Estados do Nordeste – Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe – e também no Espírito Santo. No Sudeste, a primeira mancha apareceu na praia de Guriri, no litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, segundo a Marinha.

