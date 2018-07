Aumentou para 621 o número de casos confirmados de toxoplasmose em Santa Maria

Aumentou para 621 o número de casos confirmados de toxoplasmose no município de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, de acordo com o último boletim sobre o surto da doença, divulgado pelo governo do Estado e pela prefeitura na sexta-feira (13). Os dados apontam que, em relação ao relatório anterior, apresentado em 29 de junho, há 27 novos registros de toxoplasmose.

As notificações de casos chegaram a 1.786, das quais 60 foram excluídas (casos captados pela Vigilância em Saúde que não atendem à definição de suspeitos, após a qualificação dos dados feita em 29 de junho) e 240 ainda precisam ser classificados.

Escolas

Desde a última segunda-feira (09), alunos da rede municipal de ensino de Santa Maria estão participando de palestras sobre a toxoplasmose. A iniciativa, promovida pela prefeitura, busca disseminar informações a respeito da doença, além de tirar dúvidas das crianças sobre o surto e orientar sobre cuidados preventivos. Um cronograma de visitas às instituições de ensino foi elaborado e será executado até o dia 17, retornando após o período de férias.

Na manhã de sexta-feira, cerca de 150 crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Weinmann, no bairro Uglione, participaram da atividade, realizada no pátio da instituição. Os estudantes, matriculados na educação infantil e nas séries iniciais, participaram ativamente e fizeram muitas perguntas, principalmente à médica infectologista do município Paula Martinez. Entre os assuntos abordados, estiveram as formas de contaminação, medidas básicas de prevenção e cuidados a serem tomados, principalmente pelas gestantes.

De acordo com a diretora da instituição, Nilse Weber, a palestra veio complementar o trabalho que já está sendo realizado pelo quadro de professores, desde que a doença começou a ser diagnosticada em Santa Maria. “Foi uma iniciativa maravilhosa para nossos alunos, pois eles tiveram a oportunidade de esclarecer as dúvidas e, certamente, essas orientações, passadas pela doutora Paula, vão ser repassadas aos pais e familiares. Estamos trabalhando com eles em atividades na sala de aula, então, a palestra trouxe espaço para questionamentos também”, explicou Nilse.

Conforme a Secretaria de Educação do município, o objetivo é atender todas as 78 escolas da rede. Além da palestra, a prefeitura também está distribuindo materiais informativos sobre a doença. Na tarde de sexta, alunos da escola Altina Teixeira, da Escola Municipal de Aprendizagem Industrial e da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan também assistiram à palestra. Nesta segunda-feira (16), será a vez das escolas Chácara das Flores, Perpétuo Socorro e Adelmo Simas Genro. Na terça-feira (17), os alunos das escolas Irmão Quintino, Sérgio Lopes e Pão dos Pobres receberão a atividade.

