Aurora abre o mercado dos EUA para seu suco de uva integral Casa de Bento

A Vinícola Aurora, líder no mercado brasileiro em suco de uva integral, embarca seu suco de uva integral natural Casa de Bento para os Estados Unidos. A vinícola, que já vende vinhos e espumantes para aquele país há quase 40 anos, estreia naquele mercado com esse produto.

A exportação seguiu para um distribuidor na Flórida, empresa que possui depósito também em Boston e cuidará da colocação do suco em toda a Costa Leste. As garrafas de suco de uva Casa de Bento (de 1 litro e de 295 ml) chegam aos Estados Unidos com tags em que são destacadas as vantagens do produto para a saúde e suas características de sabor, únicas no mundo.

Pesquisa encomendada pelo Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) para o Projeto Wines of Brasil mostra que os EUA é um mercado a ser explorado pelo suco de uva do Brasil, com grande potencial de consumo desse produto. “Em degustações realizadas pelo Projeto naquele país, o suco de uva da Vinícola Aurora teve uma excelente aceitação do público”, conta a gerente de Exportação e Importação da Vinícola Aurora, Rosana Pasini, animada com as possibilidades.

A Aurora já exporta seus sucos de uva integrais para Trinidad y Tobago, Bolívia, Paraguai e Taiwan.

