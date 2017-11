Aurora Brut é quarto colocado no TOP 10 do Effervescents du Monde 2017, na França

O Espumante Aurora Brut, da Vinícola Aurora, foi o único vinho brasileiro a receber medalha de ouro na edição 2017 do rigoroso concurso mundial Effervescents du Monde, o maior concurso só de espumantes do mundo, realizado de 13 a 15 de novembro na École Hôtelière du Lycée Le Castel em Dijon, França. O espumante alcançou a quarta colocação no TOP 10 dessa competição internacional, ficando abaixo apenas de 2 champagnes e 1 Crémant de Bourgogne, e superando outros 4 espumantes franceses, um italiano e um espanhol.

A Aurora foi premiada também com a medalha de prata pela qualidade do Aurora Moscatel Branco, seu rótulo mais premiado historicamente e que figura na relação TOP 100 do Mundo há 4 anos consecutivos.

As participações da Vinícola Aurora nas edições do Effervescents du Monde tem sido vitoriosas. Em 2016, o concurso premiou com ouro o espumante Conde de Foucauld Rosé Brut, rótulo que custa menos de R$ 30 no Brasil. Nessa mesma edição, o Aurora Brut ficou com prata. Em 2015, em sua 13ª realização, o Effervescents du Monde premiou com prata o Aurora Brut e o Aurora Procedências Chardonnay. Em 2014, o premiado da Aurora nessa competição foi o Brazilian Soul Moscato, marca de exportação da vinícola.

