Aurora Reserva Chardonnay recebe a Grande Medalha de Ouro no Concurso Vinhos e Destilados do Brasil

O premiado Aurora Reserva Chardonnay, elaborado pela Vinícola Aurora, confirma sua superioridade com novo reconhecimento expressivo, desta vez obtido no 17º Concurso Vinhos e Destilados do Brasil, promovido pela Market Press. Em cerimônia realizada em São Paulo, na noite desta terça-feira (30), recebeu a Grande Medalha de Ouro, conferida ao exemplar que supera os 95 pontos nas medianas dos jurados.

O Espumante Aurora Moscatel Branco, que está entre os rótulos brasileiros mais premiados da história, teve também confirmada nesse concurso a alta qualidade que o destaca entre os similares nesse segmento: ficou com Medalha de Ouro, mais uma premiação em seu portfólio vitorioso de premiações internacionais.

O Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil, que avalia as bebidas das diferentes regiões do país, teve as degustações realizadas em meados de julho, às cegas e dentro de critérios internacionais de concursos oficiais.

