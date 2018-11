Austrália investiga terrorismo em ataque a faca que deixou uma pessoa morta e outras duas feridas

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas nesta sexta-feira (9) em um ataque com faca no centro da cidade de Melbourne, na Austrália, informou o superintendente da Polícia, David Clayton, acrescentando que as duas vítimas continuam hospitalizadas. As informações são da agência de notícias AFP.

O homem que seria o autor da agressão foi ferido a bala pelos agentes e morreu. A Polícia australiana anunciou que o ataque é tratado como um ato de terrorismo e acrescentou que o suspeito, conhecido das autoridades de Inteligência, era originário da Somália.

“Agora estamos tratando isso como um episódio de terrorismo”, declarou o comissário-chefe da polícia de Victoria, Graham Ashton. Segundo ele, o suspeito era “alguém conhecido” por suas relações familiares e por morar na Austrália há décadas. Ele estava viajando em um veículo 4×4 com botijões de gás.

O Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do ataque, em uma mensagem publicada na internet por uma agência usada pelo grupo para fazer propaganda extremista.

“O autor da operação […] em Melbourne […] era um combatente do Estado Islâmico e realizou a operação em resposta aos apelos para atacar cidadãos de países-membros da coalizão (internacional antijihadista dirigida pelos Estados Unidos)”, disse o EI.

Veículo em chamas

Segundo testemunhas, o homem começou a atacar pedestres perto do veículo com que havia dirigido até o centro de Melbourne e que estava em chamas.

A polícia do Estado de Victoria explicou que as forças da ordem responderam “inicialmente à chamada por um carro em chamas”. Quando os agentes chegaram ao local descobriram que várias pessoas haviam sido esfaqueadas.

Tudo aconteceu no bairro de negócios de Melbourne, em torno das 16h20 (3h20, em Brasília), quando as pessoas começavam a deixar o trabalho. As emissoras de televisão locais divulgaram imagens que mostravam um homem alto vestido com uma túnica preta, ameaçando os agentes com uma faca perto de uma caminhonete em chamas.

Nas imagens, é possível ver os policiais tentando conter o homem sem violência durante pelo menos um minuto, enquanto o suspeito avança sobre eles, várias vezes, com a faca. Na sequência, um agente atira no agressor.

Duas pessoas tentam ajudar os policiais: um homem armado com uma cadeira de bar e outro, rapidamente batizado de “herói australiano” nas redes sociais, que tenta derrubar o agressor com um carrinho de supermercado.

O ataque continua mesmo assim e, então, um policial usa sua arma e atira no peito do agressor. Ele foi hospitalizado, mas não resistiu e morreu.

Rescaldo

Os investigadores enviaram uma equipe de especialistas em explosivos ao local para varrer o bairro e examinar o veículo em chamas.

“Ainda tem que determinar as circunstâncias exatas. A zona foi cercada”, acrescentaram os investigadores, que pediram a colaboração de possíveis testemunhas. Os serviços de emergência disseram ter atendido três pessoas no lugar da agressão.

Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália, com cerca de 5 milhões de habitantes, conhecida por seus cafés, bares e restaurantes.

O ataque acontece no momento em que James Gargasoulas, de 28 anos, está sendo julgado em Melbourne por lançar seu veículo contra a multidão nesse mesmo bairro em 2017, matando seis pessoas.

Deixe seu comentário: