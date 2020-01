Notas Mundo Austrália ordena retirada de pessoas de cidades antes de onda de calor

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Milhares de pessoas têm prazo de 48 horas para abandonar as zonas turísticas da costa sudeste da Austrália, antes de uma nova onda de calor prevista para sábado e que provocará o avanço dos incêndios no país. As chamas fora de controle provocaram pelo menos oito mortes em 48 horas e reduziram a cinzas centenas de hectares de florestas no primeiro dia do ano.

