Áustria investiga fraude com bitcoins

As autoridades austríacas estão investigando uma suposta fraude piramidal com bitcoins cometida pela plataforma de internet Optioment que, aparentemente com sede na Costa Rica, oferecia uma rentabilidade de até 4% por semana, antes de desaparecer causando perdas a milhares de pessoas em vários países da Europa. Cerca de 12.000 bitcoins teriam “virado fumaça” com a plataforma.

