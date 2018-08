As autoridades da Áustria rejeitaram a solicitação de asilo de um refugiado iraquiano por considerar que seu comportamento é “muito afeminado” e “não autêntico”, informou nesta quinta (23) a agência APA. O caso veio à tona pouco depois da polêmica relacionada com outra negativa oficial de conceder asilo a um refugiado homossexual com base na estimativa de sua aparência e forma de agir.