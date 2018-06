Autonomia financeira das escolas

O governador José Sartori assina, nesta quarta-feira, às 10h, no Palácio Piratini, a liberação de valores referentes ao Programa Autonomia Financeira 2018, que vão beneficiar 349 escolas da rede pública estadual. Serão R$ 53,390 milhões provenientes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e do salário-educação. Os recursos serão usados em reformas e ampliações.

Deixe seu comentário: