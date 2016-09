Autor da novela lamenta a morte de Domingos Montagner: “Tristeza”

Autor de “Velho Chico”, Benedito Ruy Barbosa lamentou nesta quinta-feira, 15, a morte de Domingos Montagner, protagonista da novela escrita por ele, na pele do personagem Santo. O ator se afogou após mergulhar no rio São Francisco. Ele estava na localidade conhecida como Prainha, no município de Canindé de São Francisco, no sertão sergipano, na companhia da atriz Camila Pitanga.

“Estou sentindo uma tristeza profunda como há muito tempo não sentia. Nós perdemos, além de uma belíssima pessoa, um belíssimo homem com um coração de ouro e também um ator que só dava alegria pra gente. O trabalho que ele vinha desenvolvendo em ‘Velho Chico’ foi muito bom. Ele sempre foi um grande talento”, declarou Benedito Ruy Barbosa.

“Lamento profundamente, não tenho palavras para dizer o que estou sentindo com essa tragédia toda que acompanhei desde o desaparecimento dele. Fiquei rezando para que acontecesse um milagre. Nós perdemos um dos melhores atores que tínhamos e uma pessoa que deixará muita saudade para todos”, encerrou o dramaturgo. (Anderson Dezan/AG)

