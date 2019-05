O autor do atentado com pacote-bomba que deixou 13 feridos na cidade de Lyon reconheceu em depoimento aos investigadores que jurou lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico, relatam fontes judiciais, que confirmaram informações. Mohamed Hichem M., um argelino de 24 anos, já havia admitido na quarta-feira (29) que preparou o pacote com explosivo detonado na sexta-feira passada.

