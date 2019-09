Autor do gol, Neymar lamenta vaias, admite que queria voltar ao Barcelona, mas afirma: “É página virada”

Neymar voltou a disputar uma partida pelo PSG neste sábado (14) após a longa novela envolvendo a frustrada negociação com o Barcelona. Sob fortes vaias e com direito a faixas o hostilizando, o brasileiro respondeu dentro de campo, fez bom jogo e marcou o gol da vitória por 1 a 0 contra o Strasbourg. Após a partida, o atleta concedeu entrevistas, lamentou as vaias e admitiu que era um desejo pessoal voltar ao time espanhol.

“Já joguei em vários estádios sendo vaiado. É triste, mas sei que a partir de agora será como jogar todo jogo fora de casa. Deixo claro que não tenho nada contra os torcedores, nem nada contra a entidade Paris Saint-Germain, mas todo mundo sabe que eu queria sair sim, e deixei claro isso. Mas não vou entrar em detalhes do que aconteceu nas negociações – que emendou:- As pessoas presentes aqui sabem o que aconteceu e isso é uma página virada. Hoje sou jogador do Paris Saint-Germain e prometo dar tudo em campo, cumprir o meu papel e ser feliz dentro de campo. Não preciso que gritem meu nome e nem que estejam ali por mim. E sim pelo PSG. Eles tem que esquecer o que aconteceu e apoiar o time, que acho que é melhor do que vaiar”, encerrou.

Deixe seu comentário: