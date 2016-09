Autora de “Comer, Rezar, Amar” trocou brasileiro por amiga

Parece ficção, mas é realidade – e dramática. Uma reviravolta inesperada aconteceu na vida da americana Elizabeth Gilbert, autora do best-seller autobiográfico “Comer, Rezar, Amar”, levado ao cinema com Julia Roberts no papel principal.

Dois meses depois de divulgar o fim do casamento com o brasileiro José Nunes, a escritora anunciou no Facebook que está namorando sua melhor amiga, Rayya Elias. A revelação foi feita, segundo Elizabeth, porque Rayya tem câncer no pâncreas e fígado, sem esperança de cura. Ambas não querem viver os últimos meses juntas envoltas em segredos e mentiras.

“Algo aconteceu no meu coração com o diagnóstico de Rayya”, conta Elizabeth. “A morte – ou sua probabilidade – deixa tudo mais claro. Encarei a verdade: eu não amo Rayya como amiga, eu estou apaixonada por ela. E não tenho mais tempo para negar a verdade. A ideia de um dia sentar ao lado dela no hospital, segurando sua mão e a observando partir, sem permitir que ela saiba da extensão dos meus verdadeiros sentimentos, é algo inimaginável.”

No mesmo texto, Elizabeth assume que a paixão pela amiga foi o motivo do fim de seu casamento. “Este é o ponto em que estamos. Rayya e eu estamos juntas. Caminhando por essa jornada da doença não só como amigas, mas como um casal. Claro que eu poderia continuar fingindo que somos só amigas, mas isso seria uma mentira. E mentiras nos deixam confusas, fracas e dão trabalho. Não trabalho mais com essa possibilidade.”

Por fim, Elizabeth pede que seus seguidores deixem de lado dicas de cura e milagres para o câncer. “Só peço uma coisa. Como acredito no amor, eu peço isso. Qualquer amor extra que você tenha em seu coração, poderia direcionar um pouco para nossa direção? Eu apreciaria muito e com certeza vou senti-lo”, diz.

