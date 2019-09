Autoridades buscam uma solução para o caso dos cães e gatos abandonados em ilha do Guaíba

A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) de Porto Alegre, já está em tratativas com a Superintendência Regional do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para solucionar a situação dos cães e gatos abandonados em uma área da Ilha Grande dos Marinheiros, na Região Metropolitana. O problema foi constatado após a transferência de moradores por causa das obras da nova ponte do Guaíba.

Conforme o Crip Ilhas (Centro de Relações Institucionais e Participativas), cerca de 70 animais ainda circulam entre as casas desocupadas na região. A secretária-adjunta Viviane Diogo contatou o superintendente do Dnit, Delmar Pellegrini Filho, na busca de apoio às medidas necessárias: “Juntos vamos procurar alternativas que permitam o atendimento clínico veterinário desses animais, para esterilizar aqueles que ainda não o foram e, em parceria com a rede de proteção, viabilizar a adoção”.

Até o fim deste mês, a prefeitura da capital gaúcha lançará um edital para o projeto de gerenciamento e operacionalização da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), do abrigo temporário para cães e gatos e da Unidade Móvel de Adoção de Animais. O Executivo prevê que isso permitirá ampliar o número de atendimentos e serviços oferecidos, inclusive em situações desse tipo.

O projeto também prevê castração para todos os animais que passarem por cirurgia na Usav. “A iniciativa irá assegurar mais de 8 mil castrações ao ano, um acréscimo decisivo em nosso objetivo estratégico, que é reduzir drasticamente a população de animais errantes em Porto Alegre”, garante Viviane. “A essas ações, se somarão atividades educativas, voltadas à guarda responsável, diretamente ligada ao conceito que une saúde animal, humana e cuidado ambiental”.

Adoção

Se você pretende ter um bicho de estimação mas é adepto da ideia de que comprá-lo não é melhor alternativa, a prefeitura de Porto Alegre tem uma boa notícia: o abrigo temporário municipal tem novos animais para adoção. O álbum atualizado de cães e gatos que aguardam um lar pode ser conferido no Facebook, na página da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade.

Conforme a coordenação do programa “Me Adota?”, o inverno levou a uma redução do número de visitas à unidade, os resultados têm sido animadores. Desde janeiro, são mais de 100 adoções e a procura tende a aumentar à medida em que se aproxima a primavera (23 de setembro a 22 de dezembro).

Os animais são acolhidos pela Usav (Unidade de Saúde Animal Victória) e passam por um cuidados globais, que incluem castração e aplicação de vacinas e vermífugos. Além disso, contam com a garantia de atendimento vitalício – e gratuito – pela prefeitura. As ações têm como foco a guarda responsável. As entrevistas com candidatos ajudam a evitar que pessoas levem um mascote apenas por uma questão de impulso.

O órgão tem mantido contatos com protetores cadastrados e entidades ligadas ao setor, a exemplo do CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) e clínicas de atendimento. Segundo a Secretaria, a proposta de contratualização tem sido muito bem aceita pelas entidades e protetores.

Segundo a Usav, o projeto de gerenciamento e operacionalização do abrigo temporário e da unidade móvel de adoção de cães e gatos permitirá que sejam realizados outros serviços na atual estrutura. Dentre eles estão as cirurgias ortopédicas (240 por ano), exames diagnóstico (4,1 mil), exames de imagem (2,7 mil), sorologia FIV/Felv e quimioterapia (240 cada).

Também está nos planos da unidade o aumento da capacidade de atendimentos já realizados, tais como cirurgias gerais, castrações (que poderão chegar a 8 mil por ano), assistência clínica e vagas no albergue temporário. Para corresponder à demanda de moradores do entorno da Unidade e de cuidadores que não se enquadram nas atuais regras de atendimento gratuito, a iniciativa também prevê serviços pagos, porém a custos mais acessíveis.

(Marcello Campos)

