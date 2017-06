Autoridades da Europa podem forÃ§ar o Google a alterar a sua forma de operaÃ§Ã£o para oferecer aos rivais maior habilidade para competir

A autoridade de defesa da concorrência da União Europeia está se preparando para atacar o Google com uma multa recorde no final de agosto. Os valores, embora ainda não tenham sido confirmados, podem chegar a 10% da receita do Google ou 7,6 bilhões de dólares. Além da multa, autoridades da Europa podem forçar o Google a alterar sua forma de operação na região e, potencialmente, globalmente, para oferecer aos rivais maior habilidade para competir.

Os concorrentes do Google reclamam, há muito tempo, de que o gigante das buscas tem usado sua posição dominante para favorecer seus outros serviços, como o que faz recomendações de restaurantes e traça rotas em mapas. A Comissão Europeia abriu uma investigação contra o Google pela primeira vez no final de 2010. Neste mesmo ano, autoridades europeias abriram uma investigação separada sobre como o sistema operacional Android pode ter dificultado a concorrência no ambiente digital. A terceira investigação sobre o Google, relacionada a como as ferramentas de publicidade da empresa podem ter restringido a escolha dos consumidores, resultou em outro processo em julho de 2016.

Apesar de as investigações estarem limitadas às operações do Google na Europa, as consequências para a companhia podem ser de longo alcance, já que a empresa tem seus serviços de busca e publicidade espalhados em todo o mundo.

O Google tem se pronunciado contra as acusações da União Europeia, dizendo que os rivais de sua busca, de sua ferramenta de publicidade e de seus outros produtos estão a apenas um clique na internet. A empresa também diz que seus serviços ajudam consumidores, anunciantes e alguns de seus rivais a encontrar informações online.

