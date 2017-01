Autoridades da Turquia identificam o suposto autor do atentado em boate de Istambul

O autor do atentado que na madrugada de réveillon matou 39 pessoas na boate Reina, em Istambul (Turquia) já foi identificado pelas autoridades do país. Segundo a rede de televisão pública TRT” o homem que invadiu o local e efetuou diversos disparos é Lakhe Mashrapov, 28 anos, natural do Quirguistão.

Na noite de segunda-feira, o governo turco já havia divulgado fotos do atirador em diferentes ocasiões, flagrado por câmeras de segurança da cidade dias antes do incidente.

Na avaliação dos investigadores, Masharapov é casado, está na Turquia há pouco tempo e parece ser conhecedor de táticas de guerrilha. “Ele pode ter sido treinado na Síria”, arriscou uma fonte ligada à área de segurança de Istambul.

Comentários