Autoridades descobrem túnel ligando México e EUA e mais de 20 são presos. Trump diz que México é um dos países com mais crimes

Do lado americano, quase na linha que serve como base divisória, agentes da patrulha da fronteira prenderam cerca de 25 imigrantes “quando saíam pela passagem”, comentou uma fonte da Polícia Estatal que pediu anonimato. Até o momento, nenhuma pessoa foi detida do lado mexicano, acrescentou a fonte.

A Patrulha Fronteiriça fala em 30 presos, entre os quais estariam imigrantes mexicanos e de outras nacionalidades, informou o porta-voz, Eduardo Olmos.

Na fronteira com os EUA, as autoridades mexicanas descobriram vários túneis clandestinos usados para o tráfico de pessoas sem documentação e drogas.

Em agosto de 2016, autoridades mexicanas detectaram um túnel de mais de 30 metros de extensão que ia de Sonora ao Arizona, nos EUA. Em abril deste ano, autoridades americanas descobriram o maior túnel já encontrado, que servia como local para tráfico de drogas a partir do México. Ele tinha aproximadamente 800 metros de longitude e conectava Otay Mesa, próximo a San Diego, à cidade mexicana de Tijuana.

O polêmico muro

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou neste domingo (27), que o país precisa erguer um muro na fronteira com o México porque este é o país com mais crimes no mundo.

“Com o México sendo uma das nações com mais crimes do mundo, devemos ter o muro. O México pagará por ele mediante reembolso/outros”, escreveu o republicano em sua conta no Twitter.

Trump vive uma verdadeira batalha para conseguir que o Congresso aprove recursos para a construção da barreira, uma tarefa nada fácil em razão da oposição dos democratas e de alguns congressistas republicanos que representam Estados da fronteira.

O presidente ameaçou provocar uma paralisação parcial do governo se o Congresso não autorizar recursos para construir um muro com o México. Neste domingo, Trump voltou a afirmar que o país pagará posteriormente pela conta, sem dar mais detalhes.

Além disso, o líder americano perguntou aos 36,8 milhões de seguidores no Twitter se deve continuar negociando com México e Canadá o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). “Estamos no Nafta (o pior acordo comercial já realizado) com México e Canadá. Sendo ambos muito difíceis, deveríamos encerrá-lo?”, questionou Trump na rede social.

No início da semana, durante um discurso em Phoenix, no Arizona, o presidente disse que “provavelmente” sairá do grupo por considerar que tem poucas condições de chegar a um novo acordo com Canadá e México, país que, segundo Trump, prejudicou excessivamente a indústria americana. Para o governo mexicano, as declarações de Trump são uma simples estratégia de negociação.

As renegociações do Nafta começaram no dia 16 de agosto, com encontros que duraram quatro dias. Os EUA afirmaram que o pacto prejudicou muito os americanos e afirmou que não é suficiente ele ser apenas “retocado”. (AE)

