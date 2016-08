Autoridades, lideranças e convidados começam a circular pelos salões da Associação Leopoldina Juvenil

Autoridades e lideranças do cenário local e nacional começam a circular pelos salões da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O clima é de festa e de muita vibração no local, que sedia a grande festa do agronegócio, a entrega do Troféu Senar-O Sul que chega a sua 14ª edição, premiando aqueles que contribuíram com suas atividades para o crescimento do setor neste último ano.

A iniciativa é da Rede Pampa de Comunicação em parceria com o SENAR-RS, Sistema Fecomércio-RS, Icatu Seguros, Mapfre Seguros e Sicredi. Os destacados só serão conhecidos na hora da premiação. O slogan do prêmio este ano é “homenagem àqueles que, com eficiência, enriquecem a terra e alimentam os povos”.

Entre os convidados, os ministros da agricultura Blairo Maggi, do Uruguai Tabaré Aguerre e da Argentina Ricardo Buryaile e o presidente da Câmara de Deputados Rodrigo Maia.

