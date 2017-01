Autorizada licitaÃ§Ã£o para obra em ponte sobre arroio de Cachoeira do Sul

O Daer (Departamento Autônomo de Estadas de Rodagem) deve iniciar este ano a recuperação da ponte sobre o Arroio Passo D’Areia, em Cachoeira do Sul. O processo de licitação da obra foi aprovado nesta quarta-feira pelo Conselho de Administração da autarquia.

A obra está orçada em 661 mil reais e prevê a reconstrução da via que caiu, além do alargamento dos passeios já existentes e a construção de novos

Nos próximos dias, o processo deve ser encaminhado à Celic (Central de Licitações do Estado) para a abertura da concorrência. A empresa a ser contratada executará os serviços com recursos da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

“Essa é mais uma demonstração de que o Daer está adotando um novo perfil, resolvendo todos os impasses que estavam impedindo o andamento das obras rodoviárias”, destacou o diretor-geral do departamento, Rogério Uberti. “Sabemos o quanto a comunidade local depende dessa obra e vamos empreender todos os esforços para que ela comece o quanto antes após a licitação ser concluída”.

A ponte fica no quilômetro 9 da rodovia VRS-809, entre a BR-153 e o aeroporto. A estrutura havia sido danificada em outubro de 2015, devido às fortes chuvas que atingiram o Estado.

