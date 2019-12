Porto Alegre Autuados 1.652 condutores por álcool ao volante em 2019

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Ações da EPTC têm apoio do Detran, BM, Polícia Civil e Guarda Municipal Foto: Divulgação/ PMPA Foto: Divulgação/ PMPA

As festas de final de ano ainda não chegaram e 1.652 condutores (11%), de 14.996 abordados em 239 blitze, já foram autuados em 2019 nas operações do Balada Segura em Porto Alegre por uso de álcool ao volante, sendo 229 flagrantes e 1.423 por recusas.

As ações da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) têm apoio do Detran, Brigada Militar, Polícia Civil e da Guarda Municipal. O percentual (11%) permanece o mesmo de 2018.

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, espera um comportamento consciente dos condutores para as festividades de fim de ano: “Certamente as blitze terão continuidade na cidade, além das nossas ações educativas. É inadmissível que um segmento de pessoas ainda teima em misturar álcool e direção, definitivamente um comportamento totalmente inadequado, que vem de encontro ao esforço da maioria da sociedade em tornar um trânsito mais qualificado e seguro, com menos riscos de acidentes para condutores e pedestres”.

Igualmente durante o dia a EPTC realiza blitze na cidade por intermédio dos agentes do COE (Comando de Operações Especiais). Neste ano aconteceram 386 ações, com 25.833 condutores abordados, sendo registrados 118 autuações por uso de álcool ao volante.

