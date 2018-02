Auxiliadora Predial anuncia fusão com a neon imóveis

A Auxiliadora Predial, uma das maiores empresas do setor imobiliário do pais, anunciou a fusão com a Neon Imóveis, de São Bernardo do Campo (SP). Com o ingresso da Neon Imóveis, o grupo gaúcho, formado pelas empresas Auxiliadora Predial, Auxiliadora Serviços, ARC, Auxiliadora Corretora, Auxiliadora Franquias e Intermediadora consolida sua posição de liderança nacional do setor de condomínios.

A Neon surgiu em 1987 em São Bernardo do Campo e desde então vem operando com sucesso na área de assessoria e administração de imóveis e condomínios, transformando-se em poucos anos na maior empresa de administração de condomínios do ABC Paulista, graças aos fortes investimentos em tecnologia.

Com 86 anos de atuação no mercado imobiliário, a Auxiliadora Predial tem sede em Porto Alegre (RS) e contabiliza atualmente mais de 55.000 imóveis em estoque para vendas, administrando cerca de 200 mil unidades, localizadas em mais de 3.100 Condomínios no RS e SP. É também a maior rede de agências imobiliárias no país com mais de 50 agências, entre próprias e franquias, localizadas na capital gaúcha, interior do RS e SP.

Deixe seu comentário: