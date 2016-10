Auxiliadora Predial de NH vai reunir aluguéis, condomínios e vendas em uma única agencia

Com o foco no desenvolvimento econômico da região, a Auxiliadora Predial anuncia a unificação de suas operações comerciais em Novo Hamburgo. Além das áreas de aluguéis e condomínios, a agência da Rua Joaquim Nabuco, 1410 no bairro Centro atenderá também os clientes da área de compra e venda de imóveis.

Segundo o franqueado Alvacir Louzada, “o mercado imobiliário de Novo Hamburgo e região continua forte, apesar das dificuldades do momento econômico. Atualmente, a loja possui mais de 1.800 imóveis em seu portfolio e atende as cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Ivoti e Dois Irmãos. Além das áreas de aluguéis e condomínios, a partir de agora vamos oferecer, em um mesmo local, novas oportunidades de negócios aos interessados em compra e venda de imóveis”.

“Nosso volume de vendas em 2016 está 20% acima do resultado do ano passado, comparado com os números do mesmo período. Nosso portfolio inclui imóveis prontos de todo o tipo, além de imóveis na planta das principais construtoras da região. Vale destacar para o nosso cliente que a compra de um apartamento ou uma casa, seja para investir ou para morar, é sempre um bom negócio”, revela Louzada.

A Auxiliadora Predial é a maior rede de imobiliárias no Brasil e líder no mercado de imóveis prontos no Rio Grande do Sul, com mais de 60 agências, entre próprias e franquias localizadas na capital, interior do RS e SP, contando atualmente com mais de 45.000 imóveis em estoque.

