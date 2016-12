Auxiliadora Predial lanÃ§a novo site de negÃ³cios

Já está no ar o novo site de negócios da Auxiliadora PredialO novo site abrange todas as áreas de negócios da empresa : vendas de imóveis, locações e administração de condomínios. Além do novo layout, mais moderno e interativo, ele poderá ser acessado através de diferentes plataformas e dispositivos, incluindo smartphones e tablets. No site são oferecidos mais de 45.000 imóveis para venda e 4.000 para locação imediata. O Portal do Cliente também mudou e passa a ser chamado de Auxiliadora Digital. O acesso está localizado no canto superior direito do site. A previsão da empresa é de que a partir da implantação do novo site os cerca de 1 milhão de acessos/mês atuais, atinjam 3 milhões até o final de 2017, proporcionando um crescimento significativo nos resultados da empresa que não para de investir no meio digital.