Auxiliadora Predial promove ação solidária de doação de cabelos

Nesta segunda (29) o hall de entrada da sede da imobiliária Auxiliadora Predial, em plena Rua Sete de Setembro, no centro de Porto Alegre, foi transformado em um verdadeiro salão de beleza.

Aconteceu durante a ação de doação de cabelos para a ONG Cabelaço, que produz perucas para crianças carentes em tratamento contra o câncer no RS.

Além do corte de cabelo, as doadoras receberam um novo visual , graças à parceria com o Salão Beauty For Fun, que disponibilizou sua equipe de cabeleireiros de forma voluntária.

Segundo Caroline Madeira , coordenadora do projeto, cerca de 100 colaboradoras da empresa e clientes participaram da ação solidária.

