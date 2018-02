Avalanche deixa pelo menos 11 desaparecidos na Indonésia

As equipes de resgate da Indonésia trabalhavam para encontrar 11 que estão desaparecidas na ilha de Java, após uma avalanche sobre um terraço de cultivo de arroz onde as vítimas trabalhavam, informaram nesta quinta-feira as fontes oficiais. Outras 14 pessoas ficaram feridas e estão sendo atendidas em hospital, disse o comunicado da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

