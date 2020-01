Notas Mundo Avalanches e nevascas na Índia e no Paquistão deixam mortos

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Dezenas de pessoas morreram entre segunda (13) e esta terça-feira (14) devido a avalanches e nevascas na Índia e no Paquistão. Somente na região da Caxemira, disputada entre os dois países, houve ao menos 67 mortos e um número não divulgado de desaparecidos. Além disso, uma nevasca forte deixou ao menos 17 mortos no estado paquistanês do Baluchistão.

