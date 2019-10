Avaliação nacional mobiliza cerca de 300 mil estudantes da rede pública de ensino no Rio Grande do Sul

Até o dia 8 de novembro, aproximadamente 300 mil estudantes da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul participam das provas da edição 2019 do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), anteriormente denominado “Prova Brasil”. A aplicação dos exames começou na última quinta-feira.

A avaliação é feita a cada dois anos pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Com os resultados obtidos, são elaborados indicadores educacionais por Regiões e Estados – quando possível, os dados também são esmiuçados em âmbito municipal ou mesmo por instituição.

O exame permite avaliar a qualidade, equidade e eficiência da educação oferecida nos diversos níveis do ensino público fornecido pelos governos. Responsável pelo Saeb no Estado, a assessora técnica da Seduc (Secretaria da Educação), Salete Albuquerque, destaca a importância da participação estudantil:

“Esse é o principal instrumento de avaliação da qualidade do ensino que temos atualmente no País. As notas, juntamente com os dados do fluxo escolar, resultam no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. A colaboração das nossas escolas é fundamental”.

Novidades

Na edição deste ano, o Inep apresenta algumas inovações na realização do Saeb. Dentre elas está a participação de uma amostra de estudantes do 9º Ano de escolas públicas que farão os testes de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, com referência na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), aprovada em 2017.

A BNCC também será a referência para a avaliação dos alunos do 2º Ano do ensino fundamental, que participarão do Saeb pela primeira vez. Já as avaliações de Matemática e Língua Portuguesa serão aplicadas a todos os estudantes de 5º e 9º anos do ensino fundamental e de 3ª e 4ª séries dos ensinos médio e técnico integrado das escolas públicas.

Para preservar a comparabilidade e a série histórica do Saeb, o conteúdo será baseado na matriz de referência vigente. Outra novidade para 2019 é a avaliação da educação infantil, que será realizada em caráter de estudo-piloto para uma amostra de creches e pré-escolas públicas. Os diretores receberam questionários eletrônicos, via e-mail, para responder às questões sobre as condições de funcionamento da escola.

Prêmio

Os gestores serão parceiros no esforço de detalhar o estudo, organizando para que pelo menos um docente (ou assistente) de cada turma de educação infantil responda a um questionário específico. As 50 escolas que tiverem maior participação de alunos ganharão uma sala multimídia para o desenvolvimento de atividades pedagógicas de cultura digital.

(Marcello Campos)