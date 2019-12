Economia Avança no Congresso projetos para portabilidade de conta de luz

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

Abertura do mercado pode estimular disputa entre geradores e reduzir preço ao consumidor Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Valor, recorde, foi proposto pela Aneel nesta terça-feira. Orçamento da CDE ainda vai passar por consulta pública. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A portabilidade da conta de luz, para que os consumidores comuns possam escolher de quem comprar energia no mercado livre, avança na Câmara e no Senado.

Nesta segunda-feira (02), o deputado Edio Lopes (PR-RR) apresenta seu relatório para projeto de lei sobre o tema para votação ainda em 2019. Comissão especial do código de energia da casa também tem o assunto no radar. No Senado, texto sob relatoria de Marcos Rogério (DEM-RO) estará na pauta da próxima semana na comissão de Infraestrutura.

Para Frederico Rodrigues, diretor da Abraceel (associação de comercializadores de energia), a abertura do mercado pode estimular a disputa entre geradores, reduzindo o preço para o consumidor.

