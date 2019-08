Após quase cinco meses do envio, a Câmara dos Deputados começou a debater o projeto de lei com medidas para combater sonegadores e devedores contumazes. A proposta é parte do esforço para aprovar a reforma da Previdência, ao mostrar que o governo, além de restringir o acesso e o valor das aposentadorias, também está combatendo as empresas que deixam de fazer as contribuições previdenciárias.

