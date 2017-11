Avanço de status: encontro definirá metas para febre aftosa no RS

Especialistas de mais de 20 entidades estarão reunidos nos dias 4 e 5 em Porto Alegre no Seminário de Elaboração do Plano para Avanço da Condição Sanitária em Febre Aftosa. A reunião será coordenada por técnicos da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e também da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. O objetivo do encontro é realizar um planejamento estratégico envolvendo todos os integrantes das cadeias produtivas e do serviço veterinário oficial.

Conforme o presidente do Fundesa, Rogério Kerber, a intenção “é estabelecer metas para obter com segurança o avanço de status sanitário, garantindo que cada elo da cadeia cumpra sua função dentro do conceito de responsabilidade compartilhada”, frisou. O encontro terá a mediação de técnicos da Secretaria de Planejamento para que sejam estabelecidos fluxos e cronogramas mais objetivos para o cumprimento de prazos e competências.

Os mais de 60 participantes serão distribuídos em quatro grupos de trabalho que vão debater Cadastro e Legislações, Aperfeiçoamento do Serviço Veterinário Oficial, Prevenção e Vigilância em Febre Aftosa e Educação em Saúde Animal e Comunicação Social, Capacitações e Relações Interinstitucionais.

Ao final do encontro será produzido um documento que vai orientar todas as ações subsequentes na política ligada à febre aftosa no Rio Grande do Sul.

