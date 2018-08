Avanços em cirurgia plástica serão abordados em evento internacional na Santa Casa

Entre os dias 23 e 25 de agosto, especialistas de todo o Brasil se reúnem na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para a 27ª Jornada do Serviço de Cirurgia Plástica da instituição. Os médicos Pedro Bins Ely (chefe do serviço) juntamente com Alexis Pacheco, Eduardo Chem e Ronaldo Webster, coordenam o tradicional evento que irá abordar, especialmente, as técnicas mais modernas para intervenções na mama, face e abdome.

Entre os palestrantes convidados, destacam-se os argentinos Javier Cucchiaro e Esteban Elena, além do neto do professor Ivo Pitanguy e filho de Paulo Müller, Antônio Paulo Pitanguy Müller, e do Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Níveo Steffen, integrante do corpo clínico da Santa Casa. Entre outros cirurgiões que também já confirmaram presença na Jornada – um dos eventos mais tradicionais de cirurgia plástica do país – destaque para Antônio Bozola, Benjamin Gomes Filho, Dênis Calanzans, Farid Hakmem, Marco Aurélio Pellon e Osvaldo Saldanha.

Deixe seu comentário: