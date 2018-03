Em razão do desfile das Escolas de Samba de Porto Alegre, além de uma corrida programada pelo Ministério Público e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, a EPTC informa o bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), nos dois sentidos, entre o Viaduto Abdias do Nascimento e a Usina do Gasômetro, das 6h deste sábado (24) até as 20h de domingo (25).

