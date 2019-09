A partir desta terça-feira, 3, será fechado aos veículos em geral o retorno para a região central localizado atualmente na avenida Chuí, proximidades da interseção com a rua Ibicuí, no bairro Cristal, em Porto Alegre. O bloqueio acontece em função do elevado número de conflitos de trânsito registrados no local, com desrespeito à sinalização existente.