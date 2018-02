Avenida Ipiranga terá trânsito interrompido

Das 6h às 7h deste domingo, a avenida Ipiranga será bloqueada entre a avenida Praia de Belas e a rua Múcio Teixeira, no sentido Centro-Bairro, para a retirada de uma árvore com risco de queda. A EPTC fará a sinalização e coordenação do bloqueio e do desvio de trânsito (abrangendo o transporte coletivo da Capital), por meio das avenidas Aureliano de Figueiredo, Praia de Belas e Getúlio Vargas.

