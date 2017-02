“Aventuras na floresta com os ursos” é tema do Natal do Bourbon Shopping

Neste ano, a decoração de Natal do Bourbon Shopping irá trazer o universo mágico dos ursos. Cenários que simulam uma floresta repleta de ursos de pelúcia e ursos animatrônicos em tamanho natural foram instalados no Bourbon Shopping Wallig, Bourbon Shopping Country, Bourbon Shopping Ipiranga, Bourbon Shopping Assis Brasil e Bourbon Shopping Novo Hamburgo.

A decoração ainda recebeu árvores de até 12 metros de altura iluminadas com LED, centenas de pacotes de presentes e enfeites coloridos. As aventuras das crianças também ficarão por conta de playgrounds com escorregadores, casas de madeira, pontes e pirâmides de escalada com tocas, montados nas áreas junto à decoração.

A cenografia ainda faz uma referência divertida ao tema da floresta com a presença de árvores que imitam plantas frutíferas. Cascatas de luz, guirlandas e o tradicional trenó fazem parte da decoração, e o Papai Noel não ficou de fora das áreas decoradas. O bom velhinho recebe as crianças para fotos a partir do dia 17 de novembro até o dia 24 de dezembro. O Papai Noel estará presente nos shoppings da rede de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; nos domingos, das 14h às 20h, e no feriado do dia 24 de dezembro, em dois turnos, 10h às 14h e das 15h às 18h.

Comentários