Avião cai em Goiás

Um avião caiu, na tarde desta quarta-feira (1º), e deixou quatro pessoas feridas na zona rural de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, segundo informou o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 14h30min, em uma fazenda nas proximidades da BR-010. Um funcionário do local, que prefere não ser identificado, disse que partes da aeronave se soltaram.