Um avião da companhia Aeroméxico caiu no Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no Norte do México. Segundo a imprensa mexicana, havia cerca de 100 pessoas a bordo. A empresa aérea confirmou o acidente. Até o momento, não há informação sobre vítimas.

Segundo fontes locais, o avião caiu cinco minutos depois de decolar. Até a última atualização desta reportagem, não havia informação sobre o destino nem o modelo da aeronave da Aeroméxico.

Deixe seu comentário: