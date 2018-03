Avião com 71 pessoas a bordo cai em aeroporto no Nepal

Um avião de passageiros caiu enquanto aterrissava no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, na manhã desta segunda-feira (12). A aeronave da companhia aérea bengalesa US-Bangla transportava 67 passageiros e quatro tripulantes, segundo as agências de notícias internacionais.

Pelo menos 40 pessoas morreram. O avião havia saído de Dacca (capital de Bangladesh). A aeronave caiu do lado leste da pista do aeroporto Tribhuvan e pousaria às 14h20min no horário local (5h30min em Brasília). Fotos divulgadas em redes sociais mostram que muita fumaça podia ser vista à distância. Uma testemunha afirmou que a aeronave teria pegado fogo pouco antes de tocar o solo. O aeroporto foi fechado após o acidente.

Irã

Um jato particular turco caiu no domingo (11) em uma região montanhosa no Sudoeste do Irã quando transportava 11 pessoas de Sharjah, nos Emirados Árabes, para Istambul, na Turquia. Segundo a agência de notícias oficial do Irã, a Irna, todos os passageiros e tripulantes morreram. A causa da queda está sendo investigada.

O avião pertence a uma companhia turca do empresário Huseyin Basaran e transportava oito passageiros e três tripulantes, segundo o Ministério dos Transportes da Turquia.

De acordo com o jornal turco Hürriyet, a filha de Huseyin Basaran, Mina Basaran, 28 anos, e sete amigas, que voltavam de sua despedida de solteira, estavam na aeronave. A moça se casaria em abril.